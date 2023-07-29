السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يضم سيرجى أكا بعد سداد الشرط الجزائى للإسماعيلى

سيرجى اكا
سيرجى اكا

أعلن نادى البنك الأهلى التعاقد مع سيرجى أكا، لاعب الإسماعيلى السابق، بعدما أصر اللاعب على دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الإسماعيلي.

وانتقل الإيفوارى سيرجى آكا، لاعب نادى الإسماعيلى، إلى نادى البنك الأهلى، بعد سداد الشرط الجزائي لخزينة الدراويش يوم الخميس الماضي.

وظهر اللاعب الإيفوارى بمستوى لافت للنظر مع الإسماعيلى طوال المباريات التى خاضها مع الدراويش منذ الانتقال إلى صفوفه مع بداية مباريات الدور الثانى للموسم المنقضي، ما جعل اللاعب محط أنظار العديد من الأندية.

وأودع وكيل أعمال سيرجى آكا بخزينة النادي، الخميس، مبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده تمهيدًا للانتقال للبنك الأهلي.

وكان محمود اليسقي، المدير التنفيذي، ومحمد إسماعيل، المدير المالي، وإسماعيل حفني، مدير النشاط الرياضي، أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، استقبلوا وكيل أعمال الإيفواري سيرجي آكا وتحدث معهم عن رغبة موكله في فسخ تعاقده وإيداع الشرط الجزائي في خزينة النادي وحاولوا إثناءه عن هذه الخطوة، لكنه أصر عليها وتم  تفعيلها بناء على مطلبه للانضمام لصفوف البنك الأهلي الذي سبق ووقع له أحمد مدبولي في صفقة انتقال حر.

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