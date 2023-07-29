إلغاء ترخيص خطيب مكافأة بالأوقاف ومنعه من صعود المنبر

قرر الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلغاء تصريح خطابة لخطيب مكافأة بمسجد "أصلم السلحدار" بشارع الدرب الأحمر التابع لإدارة أوقاف وسط بمديرية أوقاف القاهرة بسبب تجاوزه الوقت المقرر في خطبة الجمعة 28 / 7/ 2023م.

وأكدت وزارة الأوقاف على أهمية مراعاة عدم تجاوز الوقت المقرر لخطبة الجمعة، وأنه من حسن فقه الخطيب وتمام بلاغته.

دورات اللغة العربية

واهتمامًا من وزارة الأوقاف بشأن اللغة العربية وآدابها، تعقد وزارة الأوقاف ثاني دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الأربعاء المقبل 2 أغسطس 2023م ولمدة يومين، وذلك لعدد -150- إمامًا وواعظة من مديريات الإسكندرية والبحيرة والغربية، فعلى الأئمة والواعظات الآتي أسماؤهم التواجد بمقر معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الأربعاء المقبل 2 أغسطس 2023م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:

1. منصور السيد منصور الحمراوي - إمام وخطيب - الغربية.

2. محمود محمد عبدالعزيز غراب - إمام وخطيب - الغربية.

3. رمضان عامر محمد الصباغ - إمام وخطيب - الغربية.

4. محمد عبدالهادي محمد الصباغ - إمام وخطيب - الغربية.

5. أحمد محمد إبراهيم الشورة - إمام وخطيب - الغربية.

6. محمد سالم أحمد الوكيل - إمام وخطيب - الغربية.

7. شريف ممدوح محمد الشيخ - إمام وخطيب - الغربية.

8. محمد أحمد أحمد عبدالله - إمام وخطيب - الغربية.

9. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع - إمام وخطيب - الغربية.

10. عماد حسن عبدالنبي الشاطر - إمام وخطيب - الغربية.

11. عبدالرحيم فتحي عبدالكريم طيب - إمام وخطيب - الغربية.

12. أحمد محمد حسن كريم - إمام وخطيب - الغربية.

13. محمد رشاد محمد النجار - إمام وخطيب - الغربية.

14. أحمد محمود محمد الدماطى - إمام وخطيب - الغربية.

15. تامر أحمد إبراهيم شكر - إمام وخطيب - الغربية.

16. أحمد محمد بدر بدوى - إمام وخطيب - الغربية.

17. زكريا نجيب المليجي فرج - إمام وخطيب - الغربية.

18. سعد محمد سعد الشرقاوي - إمام وخطيب - الغربية.

19. توفيق محمود بدر بديوي - إمام وخطيب - الغربية.

20. محمد حسن محمد رخا - إمام وخطيب - الغربية.

21. فرج فؤاد فرج أبو مندور - إمام وخطيب - الغربية.

22. شاكر فرج إبراهيم أبو حليمة - إمام وخطيب - الغربية.

23. اشرف السيد جاد عوض السماحي - إمام وخطيب - الغربية.

24. أحمد عبد السلام السيد الوزير - إمام وخطيب - الغربية.

25. بدير مسعد بدر العزب - إمام وخطيب - الغربية.

26. عبدالله محمود محمد السيد السقيلى - إمام وخطيب - البحيرة.

27. عبدالرحمن أمين محمد السيد حسين - إمام وخطيب - البحيرة.

28. مصطفى حسين حسن بركات كوزو - إمام وخطيب - البحيرة.

29. محمد يوسف أحمد عبدالحليم نورالدين - إمام وخطيب - البحيرة.

30. محمد إبراهيم محمد سليمان - إمام وخطيب - البحيرة.

31. شعبان عبدالسلام حسين عبد الحافظ - إمام وخطيب - البحيرة.

32. إسلام عبدالعظيم جادالله حسن خطاب - إمام وخطيب - البحيرة.

33. اشرف عطا محمود عبد العاطى - إمام وخطيب - البحيرة.

34. حمدي جمعه عبدالفتاح محمد حمد - إمام وخطيب - البحيرة.

35. عبدالله إسماعيل محمد عوض - إمام وخطيب - البحيرة.

36. علاء سمير فؤاد عبدالعال - إمام وخطيب - البحيرة.

37. على أحمد عسقلاني على - إمام وخطيب - البحيرة.

38. محمود السيد عبدالحميد محمود - إمام وخطيب - البحيرة.

39. موسى السيد إبراهيم سالم الحمراوي - إمام وخطيب - البحيرة.

40. ناصر حبشي محمد أحمد صالح - إمام وخطيب - البحيرة.

41. محمد بشير محمد موسى النجار - إمام وخطيب - البحيرة.

42. صبري عبدالعزيز عوض عبد الهادي - إمام وخطيب - البحيرة.

43. الصافي محمود كامل على حبوه - إمام وخطيب - البحيرة.

44. إبراهيم منصور زكى حجاج - إمام وخطيب - البحيرة.

45. علاء إبراهيم محمد محمد - إمام وخطيب - البحيرة.

46. محمود السيد سليمان على القزاز - إمام وخطيب - البحيرة.

47. وجيه عبد العزيز عثمان البسيوني - إمام وخطيب - البحيرة.

48. أحمد عوض عبدالسلام عبدالمقصود - إمام وخطيب - البحيرة.

49. رمضان محمد محمود محمد - إمام وخطيب - البحيرة.

50. محمد إبراهيم عبدالجواد محمد - إمام وخطيب - البحيرة.

51. محمد ماهر جمعه إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

52. أحمد إبراهيم محمد سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

53. أحمد صبحى عطية الاشقر - إمام وخطيب - الإسكندرية.

54. إسلام أحمد محمود السمان - إمام وخطيب - الإسكندرية.

55. محمد كمال محمد محمد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

56. مصطفى جمال عبد الحميد أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

57. محمد عبد الكريم رمضان محمد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

58. محمد عزب فهمي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

59. محمود سعيد عبدالسلام - إمام وخطيب - الإسكندرية.

60. محمود خلف أحمد خليف - إمام وخطيب - الإسكندرية.

61. إسلام على محمد علي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

62. أيمن عبدالكريم محمود - إمام وخطيب - الإسكندرية.

63. محمود عبدالصمد شكر - إمام وخطيب - الإسكندرية.

64. أحمد يونس عبدالمنعم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

65. أحمد عوني شهاب الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية.

66. محمد أحمد إبراهيم الخولي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

67. أبو العزم عبد الرحمن أبو العزم أبو المعاطي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

68. محمود عبد الحكيم محمد حسن هجرس - إمام وخطيب - الإسكندرية.

69. فتوح عبد الجواد أبو الفتوح - إمام وخطيب - الإسكندرية.

70. على محمد على سيد أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

71. عماد ربيع عبد الحميد أبو غانم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

72. ياسر السيد عبدالرحمن الحص - إمام وخطيب - الإسكندرية.

73. أحمد رضا محمود سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

74. قطب خميس قطب أبو شليل - إمام وخطيب - الإسكندرية.

75. رضا شحاتة محمد سعفان - إمام وخطيب - الإسكندرية.

76. إبراهيم أحمد إبراهيم حواس - إمام وخطيب - الإسكندرية.

77. أحمد عبدالقادر فتوح حمد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

78. محمد رشاد محمد الباهت - إمام وخطيب - الإسكندرية.

79. شعبان طايل علي أحمد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

80. أحمد رمضان عثمان البسيوني - إمام وخطيب - الإسكندرية.

81. عزمي مصطفي عبد الجواد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

82. رضا إبراهيم عبد الرحيم طباله - إمام وخطيب - الإسكندرية.

83. محمود أحمد محمود محمد الحلبي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

84. محمد عيد محمد مصطفى - إمام وخطيب - الإسكندرية.

85. عبد الموجود حسن أحمد عبد العاطي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

86. رمضان محمد رمضان شهاب الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية.

87. أحمد إسماعيل الفقي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

88. عرفة على مختار البحيري - إمام وخطيب - الإسكندرية.

89. محمد إبراهيم محمد أبو الجدايل - إمام وخطيب - الإسكندرية.

90. محمد فتحي إبراهيم عزب - إمام وخطيب - الإسكندرية.

91. عبدالستار حامد عبد الستار - إمام وخطيب - الإسكندرية.

92. فتحي يوسف أحمد موسي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

93. رضوان عرفة إسماعيل حمودة - إمام وخطيب - الإسكندرية.

94. عبد الرحمن على عبد الرحمن عجيلة - إمام وخطيب - الإسكندرية.

95. عبد الرحمن وحيد محمد خميس - إمام وخطيب - الإسكندرية.

96. سعيد محمد إبراهيم عجيلة - إمام وخطيب - الإسكندرية.

97. أحمد محمد زين العابدين - إمام وخطيب - الإسكندرية.

98. أحمد طارق أحمد حامد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

99. عبد الله محمد السمان - إمام وخطيب - الإسكندرية.

100. أسامة عبد الهادي عبد الشافي رزق - إمام وخطيب - الإسكندرية.

101. محمود سعيد محمد محفوظ - إمام وخطيب - الإسكندرية.

102. عبدالقادر إبراهيم عبدالله مفتاح - إمام وخطيب - الإسكندرية.

103. محمد الأمير سعد حسن بركه - إمام وخطيب - الإسكندرية.

104. محمود حسن محمود أماره - إمام وخطيب - الإسكندرية.

105. الفاروق عبد الله إبراهيم عماره - إمام وخطيب - الإسكندرية.

106. محمد أحمد رشاد حسين - إمام وخطيب - الإسكندرية.

107. أحمد لؤي مختار إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

108. محمد إبراهيم محمد سليم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

109. محمد خالد إسماعيل العسكري - إمام وخطيب - الإسكندرية.

110. على رضا عمر خير الدين - إمام وخطيب - الإسكندرية.

111. أحمد إسماعيل عثمان - إمام وخطيب - الإسكندرية.

112. أحمد حمدي محمد أبو حسن - إمام وخطيب - الإسكندرية.

113. أحمد عثمان محمد إبراهيم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

114. محمود محمد نوار - إمام وخطيب - الإسكندرية.

115. مسعود محمد أبو زيد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

116. محمد عبد الكريم محمود - إمام وخطيب - الإسكندرية.

117. محمد عادل عبد الجواد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

118. مجدي أحمد حميدة - إمام وخطيب - الإسكندرية.

119. مبروك سعد مبروك - إمام وخطيب - الإسكندرية.

120. عبد العظيم محروس عبد العظيم - إمام وخطيب - الإسكندرية.

121. أحمد عبد الوهاب أحمد الفرت - إمام وخطيب - الإسكندرية.

122. أحمد عصام بركات - إمام وخطيب - الإسكندرية.

123. محمد إبراهيم درويش - إمام وخطيب - الإسكندرية.

124. أحمد بكر شديد - إمام وخطيب - الإسكندرية.

125. وسام شريف محمد صالح - إمام وخطيب - الإسكندرية.

126. أحمد رجب سعداوي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

127. سعد أبو الخير سعد الجندي - إمام وخطيب - الإسكندرية.

128. أحمد رمضان قابيل - إمام وخطيب - الإسكندرية.

129. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - واعظة - الإسكندرية.

130. عزيزه أحمد على بريقع - واعظة - الإسكندرية.

131. محاسن عطية محمود إبراهيم - واعظة - الإسكندرية.

132. منال علي محمد عبده - واعظة - الإسكندرية.

133. هدى محمد صبري عبد العزيز - واعظة - الإسكندرية.

134. ماجدة محمود يوسف - واعظة - الإسكندرية.

135. هويدا رجب محمد الشرنوبي - واعظة - الإسكندرية.

136. ميرفت ياسين حسيب ياسين - واعظة - الإسكندرية.

137. شيرين مصطفى محمد جلفون - واعظة - الإسكندرية.

138. سماح إبراهيم أحمد شرف - واعظة - الإسكندرية.

139. اميره محمد قطب السلمى - واعظة - الإسكندرية.

140. ايناس صلاح الدين عبده الخطيب - واعظة - الإسكندرية.

141. منال أحمد محمد السيد - واعظة - الإسكندرية.

142. جمالات صابر مهران حسين - واعظة - الإسكندرية.

143. عبير إسماعيل على سالم - واعظة - الإسكندرية.

144. ناهد حسن عمران جاد المولى - واعظة - الإسكندرية.

145. هلا السيد رمضان - واعظة - الإسكندرية.

146. سلوى أحمد عبد الله - واعظة - الإسكندرية.

147. وجيهة محمد على حسن - واعظة - الإسكندرية.

148. عطيات محمود سالم زيدان - واعظة - الإسكندرية.

149. سهام يونس أحمد محمد - واعظة - الإسكندرية.

150. مها أحمد صادق الأجهوري - واعظة - الإسكندرية.