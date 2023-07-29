رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس: "100 يوم صحة" أكبر مسح طبى على مستوى العالم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مبادرة "100 يوم صحة" كثَّفت جميع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها، والتواصل مع المواطنين لتصحيح المفاهيم، إضافة إلى تقديم خدمات سريعة للعلاجات والعمليات التي يحتاجها المواطنون.

وأضاف عقبة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المبادرات الرئاسية شملت جميع أفراد الأسرة بداية من الأطفال والسيدات حتى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية، والاكتشاف المبكر للأورام، مؤكدًا أن كل هذه المبادرات تجتمع على تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن مبادرة "100 يوم صحة" تقدم الخدمات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية لجميع المقيمين على أرض مصر، وهذا يعتبر أكبر مسح طبي شامل على مستوى العالم.