السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيسة وزراء صربيا تودع رئيس مجلس النواب فى ختام زيارته الرسمية

رئيسة وزراء صربيا
رئيسة وزراء صربيا تودع رئيس مجلس النواب

توجهت آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا، إلى مقر إقامة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعاصمة الصربية بلجراد، لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني، والتي استغرقت يومين.

 وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، حيث التقى رئيس الجمعية الوطنية الصربية، كما التقى رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، وايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي، كما شارك اجبالي في الاحتفالية التي أقيمت لتدشين "شارع مصر" بالعاصمة الصربية بلجراد.

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