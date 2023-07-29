السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومى المرأة" يشكر الرئيس السيسى على تعيين 34 قاضية بالمحاكم والنيابة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بأسمَى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره القرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2023، بتعيين ٣٤ قاضية في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية والمجلس القومي للمرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس الجمهورية، والذي يؤكد على حجم ثقته وتقديره للمرأة المصرية، وإيمانه العميق بمكانتها وأهمية دورها ومشاركتها كعضو أساسي لبناء المجتمع المصري واعتبار تمكينها واجبًا وطنيًا، ويعكس أيضًا نجاح المرأة وتمكنها في هذا المجال مما أهلها للوصول إلى المزيد من المناصب، مضيفة أن هذا القرار يأتي أيضًا تفعيلًا لما كفله الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة المصرية من حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، لدعمهم قضية تمكين المرأة، كما وجهت رئيسة المجلس التهانى إلى القاضيات اللاتي شملهن قرار رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تقع عليهن مسئولية كبيرة بتوليهن هذا المنصب القيادي المهم، حيث يمثلن نموذجًا وقدوة للأجيال القادمة من الفتيات، متمنية النجاح والتوفيق في مهام عملهن. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي القرار الجمهوري النيابة العامة

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