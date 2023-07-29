السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوريل": الاتحاد الأوروبى لن يعترف بسلطات الانقلاب فى النيجر.. وبازوم الرئيس الشرعى

بوريل
بوريل

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن وقف دعم ميزانية النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي وأطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر وبازوم الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.

وأعلن مسؤول الاتحاد الأوروبي عن وقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية، مهددا بتعليق المساعدات للنيجر.   

وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة الإفراج عن رئيس النيجر فورا ودون شروط.

وأضاف بوريل "الرئيس محمد بازوم انتخب ديمقراطيا ويبقى الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير". 

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الاتحاد الأوروبى يدين الانقلاب فى النيجر

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