الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يدين الانقلاب فى النيجر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب في النيجر، مؤكدًا أن أحداث الأيام الأخيرة تشكل هجومًا خطيرًا على الاستقرار والديمقراطية في النيجر.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي: إنه وكما أشارت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في آخر بيان صحفي لها، فإن هذا الانقلاب ينتهك بشكل كامل المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها إدارة السلطة السياسية في المنطقة، داعيا في الوقت نفسه ضمان أمن الرئيس النيجيري محمد بازوم وحرية تنقله دون قيد أو شرط.

وأضاف أن أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك التعليق الفوري لجميع دعم الميزانية، مؤكدًا أنه سيبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يظل إلى جانب شعب النيجر، ويؤكد من جديد التزامه الكامل بالاحترام الصارم لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في النيجر.

الاتحاد الأوروبي الانقلاب النيجر جوزيب بوريل الرئيس النيجيري غرب افريقيا

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