نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. سيطرت نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم على محرك البحث «جوجل».. بعد إعلان وزارة التربية والتعليم مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة وفي انتظار إعلان أسماء أوائل الثانوية في مؤتمر الصحفي لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

ويتاح لطلبة الثانوية العامة في جميع المحافظات الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسمياً من قبل الوزير، وذلك من خلال الدخول علي موقع الدستور، وذلك يكون من خلال الضغط علي الرابط التالي: من هنا https://natega.dostor.org/

وحصل موقع «الدستور» الإلكترونية على حق النشر لنتيجة الثانوية العامة 2023 لطلبة الثانوية العامة في جميع الشعب والمحافظات عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “الدكتور رضا حجازي” في المؤتمر الصحفي المنعقد لاعتماد نتائج الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ونرصد في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم:

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر رابط مباشر وفعال ورسمي يمكن لـ طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدخول عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

الدخول على رابط الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم من هذا الـــرابــــــط

الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2023 كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على ايقونة استعلام النتيجة، للإطلاع على النتيجة.

تظهر نتيجة الطالب متضمنة الدرجات والمجموع الخاص بـ نتيجة الثانوية العامة 2023.

الجدير بالذكر أنه تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الحالي بإعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتيجة إلكترونيًا على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بعد لحظات من اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما انتهت كنترولات الثانوية العامة 2023، من حصر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة في بشعب (علمي علوم- علمي رياضة- ادبى- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا- مدارس الدمج- مدارس المكفوفين) خلال ساعات الماضية ليتم الكشف عن تلك الأسماء في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، بعد التأكد من تمثيل جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين.