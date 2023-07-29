السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي.. ولينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصدها "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة".

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الداخلية في الكأس

مران الأهلي

حرص السويسري مارسيل  كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران مساء أمس الجمعة، بعد حصوله علي تقرير مفصل عن فريق الداخلية والذي وصفه بالفريق المفاجأة بعد بقائه في الدوري خلال آخر جولة.. للمزيد اضغط هنا.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا قبيل الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي الذي يتم اعتماد النتيجة فيه رسميًا.. للمزيد اضغط هنا.

"البعبع" لـ أمير كرارة يحافظ على المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر

البعبع

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 584.971 جنيهًَا، ليأتي الفيلم في المركز الثاني، بعد فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تصدّر إيرادات شباك التذاكر منذ بدء موسم عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والذروة أغسطس المقبل

الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية.. للمزيد اضغط  هنا.

مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب

تسلمت مصر اليوم السبت، الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. للمزيد اضغط هنا.

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