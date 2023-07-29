الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والذروة أغسطس المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن حدة الموجة الحارّة من المفترض أن تقل اليوم، متابعة: "لكننا ما زالنا في فصل الصيف، وشهر أغسطس هو ذروة الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة".

وأضافت: "موجة الحر التي شهدناها الفترة الماضية تنكسر حدتها اليوم، حيث نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يساعد بشكل كبير على عدم الإحساس بنسب الرطوبة العالية، ويساعد على امتصاص درجات الحرارة".

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من اليوم نشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من حوالي 2 إلى 4 درجات على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابعت: "سنشعر بالاختلاف في درجات الحرارة بشكل كبير عن الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة".

كما أوضحت أنه خلال فترات الليل سنشعر بتحسن كبير في حالة الطقس بسبب النشاط النسبي للرياح، وخلال الأيام المقبلة درجات الحرارة خلال فترة الليل ستكون منخفضة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.