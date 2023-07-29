السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الداخلية في الكأس

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص السويسري مارسيل  كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران مساء أمس الجمعة، بعد حصوله علي تقرير مفصل عن فريق الداخلية والذي وصفه بالفريق المفاجأة بعد بقائه في الدوري خلال آخر جولة.

وحذر المدير الفني خلال الجلسة من استمرار هبوط النتائج والمستوي الفني في المنعطف الأخير من مباريات الموسم الجاري بعد الخسارة من بيراميدز والتعادل مع حرس الحدود والمصري وفقدان نقاط كانت كفيلة تجعلنا نحقق موسم تاريخي في سجلات النادي .

ولفت كولر، إلى أن مباراة الداخلية لاتقبل القسمة على اثنين؛ لأنها في بطولة نسعي لتحقيقها خلال الفترة الحالية لاستكمال مسيرة الألقاب التي حصلنا عليها مؤخرًا.

وشدد المدير الفني، على أن التاريخ لن يقف عن تحقيق 5 ألقاب ولكن الخسارة أمام الداخلية سوف تجعل الجيمع ينسي ما تحقيقه وسيكون الهجوم شديد علينا في حالة خسارة بطولة من الجماهير.

وطالب السويسري من اللاعبين ضرورة نسيان الفترة السابقة والتركيز بكل قوة أمام الداخلية من أجل الصعود إلى دور الثمانية؛ من أجل التأكيد على أحقية الفريق الفوز بالبطولات وجني ثمار الموسم الشاق قبل الحصول على راحة لالتقاط الإنفاس استعداداً للموسم الجديد عقب الانتهاء من مباراتي كأس مصر حال تخطي الداخلية غداً، ومواجهة المصري في دور الثمانية يوم 3 أغسطس المقبل.

يسعى  كولر للفوز على الفريق الشرطي من أجل مواصلة مشواره مع القلعة الحمراء، بحثًا عن التتويج باللقب السادس مع النادي بعد تحقيق موسم استثنائي مع الفريق الأحمر.

الاهلى السويسري مارسيل كولر الداخلية دور الـ32 موسم استثنائي

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