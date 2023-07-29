السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

تسلمت مصر اليوم السبت، الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وتسلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني.

وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب بالشكر لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على الجهود التي تم بذلها خلال رئاسته للشبكة.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشارك في المؤتمر منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.

ويسعى المؤتمر إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لا سيما في ضوء ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق.

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