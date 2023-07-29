السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: الأوروبيون الأكثر تواجدًا بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (فيديو)

السياحة في الغردقة
السياحة في الغردقة

تحدث الخبير السياحي محمد فاروق عن حجم الإقبال على شواطئ الإسكندرية ومطروح، قائلًا إن المناطق الساحلية، سواء شمالية أو الجنوبية، نسبة الإشغال بها مرتفعة جدًا، معقبًا: "الحمد لله الأرقام مبشرة جدًا".

وأضاف فاروق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن جميع فنادق القطاع السياحي الفندقي أعلنت عن أنها كاملة العدد "كومبليت" في جميع أنحاء الساحل الشمالي، والإسكندرية، والعلمين، وكذلك الغردقة وشرم الشيخ، بنسبة إشغال 90%.

جميع الفنادق تغلب عليها الجنسية المصرية

وتابع: "جميع الفنادق تغلب عليها الجنسية المصرية بجانب الجنسية الإقليمية، أما الجنسية الأوروبية فهى الأكثر تواجدا في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم"، لافتًا إلى أن جميع العاملين في القطاع من المصريين.

وأوضح الخبير السياحي أن حالة الطقس على الشواطئ المصرية كأننا في فصل الربيع، وهو مختلف تماما عن الطقس بالقاهرة، فضلا على أن الشواطئ المصرية بها كل خدمات الترفيه، ويحصل السائح على خدمة مميزة.

خبير سياحي الجنسية الأوروبية الأكثر تواجد ا شرم الشيخ الغردقة مرسى علم

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