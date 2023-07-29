535 محضرًا تموينيًا وضبط 110 أسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير 535 محضرًا تموينيًا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 246 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 289 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، إلى أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مطعم بناحية دمليج بمركز منوف لحيازته زيوت طعام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضران جنح ضد أصحاب مستودعات غاز أحدهم بناحية شنوان بشبين الكوم لقيامه بتجميع 110 أسطوانات غاز لبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، والآخر بناحية دراجيل بمركز الشهداء لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة.

وكذا تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية المنطقة الصناعية الثانية بقويسنا لحيازته 5 أطنان مستلزمات إنتاج ذرة صفراء بدون مستندات، وتحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية والألبان بقرية فيشا الصغرى بالباجور والتحفظ على 10 أطنان ملح طعام بدون مستندات دالة على مصدرها.

ووجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.