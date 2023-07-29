اشتهرت بباروكة "البحث عن فضيحة".. محطات فارقة فى حياة "مارى باى باى"

يصادف اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة ماري باي باي، التي بدأت مشوارها الفني كراقصة في الأفراح الشعبية حتى اكتشفها الفنان الراحل يوسف وهبي، لتدخل عالم السينما في وقتٍ قصير.

تميزت الفنانة ماري باي باي بخفة الظل والقوة في أدوارها، بسبب ملامحها المختلفة التي ساعدتها في تقديم أدوار مميزة ليصل عدد أعمالها نحو 50 عملًا فنيًا معظمها أدوار كوميدية.

سبب تسميتها بـ "ماري باي باي"

غيّرت "بهيجة محمد علي" اسمها؛ ليكون لها لقب فني مختلف، وأصبح اسمها "ماري باي باي"، وجاء هذا اللقب أثناء عملها في كازينو بديعة مصابني ليكون اسمها المهني، ثم تزوجت بهيجة علي سجّانًا ليساعدها في العمل كسجّانة في سجن النسا، ولكن كثرت بينهما المشاكل الزوجية لتطلب الطلاق وتترك مهنتها كسجّانة، وتبدأ في البحث عن عمل يكشف عن موهبتها الفنية.

قدمت الفنانة ماري باي باي مجموعة من أبرز الأعمال الكوميدية، ومن أهم أعمالها الفنية: "كيلو 99 - عاشور قلب الأسد - إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين - مطاردة غرامية - أهلا يا كابتن - النمر - الآنسة ماما - زوجة من باريس - وآخر عمل فني لها كان حب من ثلاثة أطراف في عام 1997".

ومن أشهر الأدوار التي قدمتها الفنانة ماري باي باي فيلم "البحث عن فضيحة" أمام الفنان عادل إمام، والفنان الراحل سمير صبري، التي اعتمدت على تقديم الدور باستخدام باروكة صفراء للفت الأنظار.