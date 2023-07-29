السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيتفليكس توظف تقنيين لديهم مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعى برواتب تصل لـ900 ألف دولار

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال موقع entrepreneur الأمريكي، إن منصة نيتفليكس توظف تقنيين لديهم مهارات  التعامل مع الذكاء الاصطناعي برواتب أولية تصل إلى ٩٠٠ ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أنه بينما يهدد الذكاء الاصطناعي عددًا لا يُحصى من الوظائف، فإنه في نفس الوقت يخلق وظائف جديدة - بعضها بمرتبات سخية.

ففي يوليو  نشرت نتفليكس قائمة وظائف لمدير منتج على منصة التعلم الآلي يتراوح الراتب الابتدائي من 300000 دولار إلى 900000 دولار، ويهدف الدور، الذي لا يزال مفتوحًا ، إلى "زيادة الاستفادة" من برنامج التعلم الآلي لـ نتفليكس.

وسيتضمن دور مدير المنتج استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب أعمال نتفليكس، بما في ذلك الحصول على المحتوى وتخصيص توصيات المستخدم.

وبشكل منفصل، تقوم نتفليكس أيضًا بتعيين مدير فني في Game Studio الخاص بها ، مع التركيز على تقنية AI / ML. الراتب المبدئي هو 650 ألف دولار.

ويأتي الدور وسط إضراب الكتّاب في هوليود، الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، حيث يتنافس الفنانون وفناني الأداء على زيادة الأجور والمخلفات من عمالقة البث ، إلى جانب المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي في غرفة الكتاب، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخلت نقابة ممثلي الشاشة أيضًا في إضراب عن مخاوف مماثلة.

 ووصف دنكان كرابتري إيرلندا، المدير التنفيذي الوطني وكبير المفاوضين لاتحاد الممثلين، ظهور الذكاء الاصطناعي بأنه "تهديد وجودي" لسبل عيش الممثلين. 

ويتعلق الذكاء الاصطناعي باستخدام أنظمة الكمبيوتر للتعامل مع المهام التي عادة ما يؤديها البشر عبر التاريخ، وتتضمن هذه المهام إنشاء الفن والمحتوى واتخاذ القرارات وترجمة اللغات والتعامل مع مشكلات خدمة العملاء وتقديم مطالبات التأمين وتقديم التوصيات وغير ذلك الكثير.

وقال التقرير، إنه في الوقت الذي تجتاح فيه هذه الأدوات الجديدة العالم، كان الذكاء الاصطناعي يعمل بهدوء في حياتنا اليومية لسنوات، بينما أثر الذكاء الاصطناعي على كل صناعة ممكنة تقريبًا ، لا يمكننا إنكار التأثير العميق للتعلم الآلي على مجال التكنولوجيا، حيث رأينا مؤخرًا الكثير من عمليات التسريح والتغيير.

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