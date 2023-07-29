تقارير عن مشاركة السيسى فى القمة الروسية الأفريقية: دعا إلى اتفاق دولى بشأن صادرات الحبوب

أشادت تقارير دولية بمشاركة السيسي في القمة الروسية الأفريقية، وقالت بأنه شارك في استضافة قمة 2019 بكلمة يوم الجمعة، ودعا فيها إلى اتفاق دولي بشأن صادرات الحبوب دعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا"

الجارديان: مصر تدعو فلاديمير بوتين لإحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، حث الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين على العودة إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود خلال قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرج اتسمت بمخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لغزو الكرملين لأوكرانيا.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة عامة للوفود الإفريقية حضرها الرئيس الروسي، قال السيسي إنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق" بشأن إحياء الصفقة ، التي سمحت بوصول 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق ، والعديد منها في البلدان النامية في أفريقيا.

وقالت موسكو إنها انسحبت من الاتفاق لأن صادراتها الزراعية لا تزال ممنوعة. لكن عددا من الدول الأفريقية ، بما في ذلك كينيا ومصر ، المستورد الرئيسي للحبوب الروسية التي تعاني من أزمة غذائية حادة ، وجهت غضبًا إلى روسيا حيث يبحث الكرملين عنهم كحلفاء في مواجهته مع الغرب.

ووصف مسؤول دبلوماسي كبير في كينيا خروج روسيا من الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".

وقال السيسي: “أؤكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف "أتطلع إلى التوصل إلى توافق حول اتفاقية تصدير الحبوب تأخذ في الاعتبار مطالب ومصالح جميع الأطراف المعنية وتضع حدا للزيادة المستمرة في أسعار الحبوب".

وقالت الصحيفة أن مصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم ، يأتي حوالي 80٪ منها من روسيا وأوكرانيا.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام روسية ، الخميس ، اضطرار بوتين إلى انتظار حضور السيسي اجتماعًا ثنائيًا، حيث سبق أن قالت مصر إنها لا توافق على خروج روسيا من الاتفاق وقالت إنها ستواصل شراء الحبوب الأوكرانية عبر أوروبا.

المونيتور: تسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع مصر والجزائر في قمة إفريقيا

وقال موقع المونيتور الأمريكى، ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شارك في استضافة قمة 2019 ، كلمة أمس الجمعة دعا فيها إلى اتفاق دولي بشأن صادرات الحبوب.

وقال الرئيس السيسي، "إنني أشدد على أهمية إيجاد حلول سريعة لتوفير الغذاء والحبوب بأسعار من شأنها أن تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة ، مع استكشاف آليات تمويل مبتكرة لدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا"، وطالب بحل "يراعي مطالب ومصالح جميع الأطراف ويحد من ارتفاع أسعار الحبوب".

وذكرت المونيتور أن مصر أحد أكبر مستهلكي القمح في العالم حيث تستورد حوالي 80٪ من حبوبها من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب العام الماضي. أدى الغزو الروسي في فبراير 2022 إلى تعطيل الواردات بشدة ، وأدى أيضًا إلى التضخم في مصر وأماكن أخرى.

كما شارك السيسي في مأدبة غداء يوم الخميس كرئيس للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا - ذراع التنمية للاتحاد الأفريقي حيث تقود مصر حاليًا الشراكة.

وقال الرئيس السيسي في الحدث إن أولويات مصر للعلاقات الأفريقية الروسية هي الأمن وإعادة الإعمار بعد الصراع، كما التقى الرئيس السيسي بنظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا لمناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية ، بحسب ما أوردته الأهرام.