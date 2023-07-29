التلجراف: الاقتصاد البريطانى يتخلف عن الركب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن الاقتصاد البريطاني يتخلف عن الركب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو "هبوط سلس".

وأكد التقرير، أن الاقتصاد الأمريكي يستعد للقيام بـ "هبوط سلس نقي"، من أزمة التضخم تاركة الاقتصاد البريطاني وراءها.

واستمرت بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في التباطؤ، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في يونيو، مما زاد من الزخم في الاقتصاد قبل الربع الثالث.

وأظهرت أرقام من وزارة التجارة أن سعر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 3٪ مقارنة بالعام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، المعدل حسب التضخم ، بنسبة 0.4٪ في يونيو - وهو أكبر عدد منذ يناير.

وتساءل جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في “EY-Parthenon”، عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو "هبوط سلس نقي"، حيث ستؤدي إلى خفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود من خلال ارتفاع أسعار الفائدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي الأسبوع المقبل من أعلى مستوى له في 15 عامًا عند 5٪.

وتتوقع أسواق المال ذروة في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 5.75٪ على الأقل، والتي ستكون الأعلى منذ عام 2007.

وأظهرت بيانات جديدة من خدمة الإفلاس أن الشركات في إنجلترا وويلز أفلس بأسرع معدل لها منذ الأزمة المالية العالمية في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حيث بلغت أسعار الفائدة أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقالت فيكتوريا سكولار، رئيس قسم الاستثمار في Interactive Investor: "إن الانخفاض في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة يسلط الضوء على مشكلة التضخم المستمرة في المملكة المتحدة.

واضاف: "من المحتمل أن يكون المزيد من الزيادات ضرورية من بنك إنجلترا مع استمرار ارتفاع التضخم بالقرب من 8٪ ، أي أكثر من ضعف مثيله في الولايات المتحدة".