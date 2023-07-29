إدارة بايدن تُكثّف عمليات ترحيل المهاجرين بعد ارتفاع عدد القادمين إلى الولايات المتحدة

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تُكثّف عمليات ترحيل المهاجرين بعد ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بعد قرار وقف العمل بالإجراء المسمّى "تايتِل 42".

و"تايتل 42" هو إجراء صحّي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال جائحة كورونا لتسريع ترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود البرّية للولايات المتحدة بلا تأشيرات.

قالت الشبكة عندما رفع الرئيس جو بايدن القيود على الحدود في حقبة الوباء والمعروفة باسم تاييل 42 في مايو ، توقع المسؤولون الحكوميون زيادة حادة في عدد المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، وكانت الإدارة تروج لخفض بنسبة 42 ٪ في المعابر الحدودية غير القانونية منذ مايو.

ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي ، تم "إعادة" حوالي 85000 مهاجر، وهذا يمثل زيادة بنسبة 65٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، والتي شهدت 51،246، وخلال نفس الفترة من العام السابق ، تم إعادة 33،087 حالة ، بحسب التقرير.

قال ميجيل فيرجارا ، مدير مكتب ICE Harlingen الميداني: "ترسل الوزارة رسالة واضحة حول عواقب المجيء إلى الولايات المتحدة وطلب اللجوء بشكل غير لائق".

وأضاف:"يتم أيضًا تصنيف المزيد من عمليات عبور المهاجرين على أنها قانونية لأنهم يقومون بجدولة مواعيد الفحص في موانئ الدخول عبر تطبيق جوال، ومع ذلك ، فقد تضاعف عدد العائلات المهاجرة التي لديها أطفال يعبرون الحدود الجنوبية ثلاث مرات تقريبًا في الشهرين الماضيين ، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عام آخر في المعابر".

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب إن نهجنا المتمثل في توسيع المسارات القانونية للأشخاص للوصول إلى الحدود وإحداث عواقب لأولئك الذين يصلون إلى حدودنا بشكل غير نظامي يعمل"، لكن تأكيداته قوبلت بتشكك من المشرعين الجمهوريين الذين دعا الكثير منهم إلى عزله وقالوا إنه لم يقم بعمله.