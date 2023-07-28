حبس عاطل بتهمة التزوير وحيازة سلاح في السيدة زينب 4 أيام

أمرت نيابة السيدة زينب بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير وحيازة سلاح.

قامت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كارنيه باسمه منسوب لإحدى الجهات بالدولة "مزور").

وباستجوابه عن مصدر المضبوطات أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية تزوير" كما أقر بتحصله على السلاح الناري من آخر (مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط "له معلومات جنائية").