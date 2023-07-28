الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز ناعيًا والده: فقدت صديقى الأول

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، "إنه من الصعب أن تنعى عزيزا لديك، ومن فقدته ليس عزيزا بل الأعز، لم أفقد والدًا فقط، فقدت صديقي الأول، كنت آنس إليه ويأنس إلي، جمع بيننا ما يفتقده الكثيرون، عمري ما حسيت إنه أب بقدر ما أشعر إنه صديق".

وأردف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إرادة الله وقضاء الله وقدره، كل ما أتمناه يلاقي عند الله عمله الصالح، سنوات عمره التي لم ينقطع فيها عن صلاة الفجر حاضر في المسجد، إلا لظروفه الصحية".

ولفت إلى أنه فوجئ بعد وفاته بأعمال خير كثيرة لوالده، لم يخبره بها، مردفًا: "في مرضه كان مسلم بقضاء ربنا، كلمته الشهيرة يارب لو أنت راضي أنا راضي".

الباز محمد الباز اخر النهار

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