براتب 4000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 750 وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 750 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة 750 فرد أمن، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 20 وحتى 50 سنة وذلك بجميع المؤهلات الدراسية.

وحددت الشركة مواقع العمل في:

- شركة كول سنتر بـ 6 أكتوبر، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب 3500 جنيه، وتوفر الشركة إقامة ومواصلات.

- مصنع مناديل بـ 6 أكتوبر، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب 3500 جنيه، وتوفر الشركة إقامة ومواصلات.

- مول تجاري بالتجمع الخامس، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب 4000 جنيه، وتوفر الشركة إقامة ومواصلات.

- شركة عقارات بالتجمع الخامس، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب 4000 جنيه، وتوفر الشركة مواصلات من أمام كايرو فيستيفال.

- القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب 3500 جنيه.

- مدينتي، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب 3500 جنيه، وتوفر الشركة إقامة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 13 شارع أحمد فهيم، مدينة نصر، الحي السابع، أمام مطعم أبو رامي، القاهرة، أو الاتصال على 01112621040، والتواصل مع المدير المسئول ميسرة أيمن.