الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوضح فضل قيام ليلة القدر (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ أدنى قيام ليلة القدر أن يصلي الإنسان العشاء والفجر في جماعة، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل: “من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كلّه”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ درجات قيام ليلة القدر تتفاوت، هناك من يستوعب الليل كله كما كان يفعل النبي في العشر الآواخر، مشيرًا إلى أن أجمل شيء السير على سنة الحبيب محمد في أفعاله.  

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

 

 

قناة الناس اعرف نبيك فضل قيام ليلة القدر ليلة القدر

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