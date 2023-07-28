الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: التأكيد على اتفاق سوتشى بعقد قمم روسية إفريقية كل 3 سنوات

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، والمنعقدة في مدينة سان بطرسبورج الروسية، علي مواصلة الاتصالات بين وزارات الخارجية الروسية والقارة الأفريقية، موضحاً أن أهداف القمة تحتوي على خطط عمل لعام 2026.

وقال “بوتين” خلال كلمة نقلتها فضائية القاهرة الاخبارية اليوم الجمعة، إننا على مستقبل ناجح وتعاون مثمر بالاتصالات بين دول أفريقيا وروسيا، موضحاً أن بلاده تعتزم بحث أشكال جديدة مع الشراكة الإفريقية، فضلا عن تعزيز مسارات استراتيجية جديدة للتعاون .

وأكد الرئيس الروسي على صيغ مشتركة لمواجهة الاستعمارات الحديثة، وأيضاً التأكيد على اتفاق سوتشي بعقد قمم روسية إفريقية كل 3 سنوات . 

كما أكد أن بلاده ستقدم دعماً في الحبوب وتنمية الطاقة إلي دول إفريقيا، فضلا على تعميق التعاون الصناعي وتعزيز المشروعات المشتركة بإفريقيا.

وكان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه خلال الجلسات المحلية والدورات المختلفة من القمة الإفريقية الروسية، فجرى مناقشة المسائل الملحة لما يخص القضايا السياسية والاقتصادية والغذائية وما يخص شئون الطاقة ذات الصلة بين البلدان المشاركة في القمة، مشيرا إلى أن الجلسات كذلك تم فيها وضع بيان أساسي للقمة، بخلاف البيانات الفرعية الأخرى فيما يخص التعاون المعلوماتي بين الدول المشاركة في القمة.

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