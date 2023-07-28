شواطئ المحافظات كاملة العدد هربًا من حرارة الصيف

إقبال كبير يشهده كل المدن الساحلية المصرية، خلال هذه الأيام، خاصة بالتزامن مع أيام العطلات الأسبوعية، فى ظل الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، وبحث المواطنين عن نسمة هواء رطبة تلطف الأجواء.

ورفعت شواطئ المحافظات المختلفة شعار «كامل العدد»، مع تزايد الإقبال على حجز الغرف الفندقية والمنتجعات والشقق السياحية فى جميع المدن الساحلية، التى رفعت درجة استعداداتها لخدمة المصطافين، وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المواطنين.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين والأهالى على مدار الأيام الماضية، واستقبلت، الزائرين عبر رحلات اليوم الواحد، ما خلق حالة من الزحام على بعض الشواطئ، خاصة فى القطاع الشرقى من المدينة.

وذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية أن نسب الإشغال فى القطاع الشرقى من المدينة بدأت عند ٨٠%، ثم ارتفعت بالتدريج؛ لتصل إلى ١٠٠٪ فى معظم الشواطئ، مع تسجيل درجة إقبال أقل على الشواطئ الغربية.

وأضافت أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الرحلات والمصطافين، الذين جاءوا إلى المدينة لقضاء العطلة الأسبوعية فى عروس البحر المتوسط.

وأكدت إدارة مصايف الإسكندرية تواجد المنقذين والمسعفين وعمال الأبراج على كل الشواطئ، مع التشديد على عدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء روادها سترات الإنقاذ.

وأشارت إلى المتابعة المستمرة للحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، مع جمع ورفع القمامة من الشواطئ على مدار اليوم.

وطلبت الإدارة من المصطافين اتباع عدد من الإرشادات أثناء وجودهم على الشواطئ، منها عدم ترك المخلفات على الرمال أو إلقائها فى مياه البحر، مشددة على أنه سيجرى التعامل بحزم وتفعيل الإجراءات القانونية ضد أى شخص يوجد على الشاطئ وبحوزته خمور أو مخدرات.

واستقبلت شواطئ مدينة الغردقة، العامة والخاصة على السواء، أعدادًا كبيرة من المصطافين الهاربين من مواجهة الموجة الحارة التى تضرب البلاد.

وشهد شاطئ منتجع العائلات «النادى الاجتماعى سابقًا» توافد مئات الأسر من أهالى الغردقة والوافدين إليها من مختلف المحافظات، فيما سجلت الفنادق والمنتجعات السياحية ارتفاعًا غير مسبوق فى نسب الإشغال، التى وصلت إلى ١٠٠٪، تزامنًا مع وصول رحلات طيران دولية حملت السائحين من مختلف المطارات الأوروبية.

وقال أشرف فؤاد، مدير عام شاطئ «منتجع العائلات» فى الغردقة، إن الشاطئ استقبل مئات العائلات، للاستمتاع بمياه البحر الأحمر، لافتًا إلى أن الشاطئ مجهز بنحو ٥ آلاف كرسى وشمسية لخدمة المصطافين.

وأضاف أنه تم نشر فرق الإنقاذ على طول الشاطئ، مع وجود سيارات الإسعاف طوال اليوم، لخدمة زوار أحد أكبر الشواطئ العامة فى الغردقة، الذى يتسع لأكثر من ٥ آلاف زائر يوميًا.

وقال سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الفندقية فى الغردقة، إن معظم فنادق المدينة سجلت إشغالًا بنسبة ١٠٠٪، فى ظل تزايد أعداد الوافدين إليها من الرحلات الداخلية والخارجية، خاصة تلك القادمة من الدول الأوروبية.

وأضاف «جمعة»: «أسعار الفنادق فى الغردقة لم تشهد أى ارتفاعات، لذا تشهد إقبالًا متزايدًا من المصطافين، لأن أسعارها فى متناول الجميع، خلافًا لبعض المناطق الأخرى فى الجمهورية».

وفى مطروح، كشف محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، عن أن نسب إشغال المصايف فى المحافظة وصلت إلى ١٠٠٪، نظرًا للإقبال الكثيف من السياح المصريين والعرب والأجانب.

وقال «أنور» إنه يتم بشكل دورى تنفيذ حملات مكبرة على الشواطئ العامة والمطاعم والفنادق والمعسكرات والكافتيريات والنوادى، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك جودة الأطعمة المقدمة، حفاظًا على صحة الزائرين.

وأضاف: «يتم خلال هذه الحملات التأكد من الالتزام بالأسعار داخل الشواطئ، ووجود سيارات الإسعاف والمنقذين، إلى جانب استطلاع آراء المواطنين، للتأكد من تقديم الخدمات على الشواطئ بأفضل صورة، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من الزائرين للتطوير».

وقال كريم عرفان، مدير إدارة الشواطئ فى مرسى مطروح، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المصطافين على الشواطئ العامة، خاصة فى يوم الجمعة، وتحديدًا رحلات اليوم الواحد.

وأضاف «عرفان»: «يتم التأكد من وجود منقذين من أبناء المحافظة على الشواطئ العامة، بعدد يصل إلى ٨٠ منقذًا، وعند ارتفاع أمواج البحر يتم غلق الشواطئ المفتوحة ورفع الرايات السوداء، للحفاظ على أرواح الزائرين»، مشددًا فى الوقت ذاته على الالتزام بالتسعيرة الموحدة لـ«الشمسية والـ٤ كراسى»، بقيمة ١٢٠ جنيهًا، فى جميع شواطئ المحافظة.