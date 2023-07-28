الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجمعية المصرية لعلاج ضغط الدم: يجب استحداث طرق جديدة في العلاج

ضغط الدم
ضغط الدم

طالبت الجمعية المصرية لعلاج ضغط الدم في مؤتمره الذي عقده اليوم برئاسة الدكتور سليمان غريب والدكتور فتحي مقلدي أستاذ القلب بضرورة الرعاية الصحية السليمة لكبار السن خاصة الذين يعانون من الضغط باستحداث وسائل جديدة لعلاج الضغط وكذلك الاهتمام بتوعية وتدريب طاقم التمريض المعالج لمرضى الضغط باعتبار التمريض جزءا رئيسيا من الرعاية الطبية. 

كما كشف المؤتمر عن أن قياس الضغط للمريض وهو نائم ثم إعادة الكشف بعد ثلاث دقائق من الوقوف هو الوسيلة المثلى لمعرفة حقيقة هبوط ضغط الدم، كما أن فحص القلب بالموجات فوق الصوتية قد يظهر تكلسا حول الصمام الميترالى مما يمثل خطورة ويسبب مضاعفات قد تهدد بجلطات.

وقال الدكتور سليمان غريب أستاذ القلب بجامعة القاهرة رئيس المؤتمر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أكثر من 30 أستاذا ورئيس جلسة ومدرس و عشرين متحدثا ناقشوا على مدار يوم كامل بحضور مكثف وفعال عدة أبحاث علمية متنوعة لها علاقة مباشرة بضغط الدم و تمس صحة المجتمع وكذلك عرض المشاكل الإكلينيكية التي تواجههم فى عياداتهم الخاصة وإيجاد حلول علمية لها بتبادل الخبرات العلمية بينهم.

وأضاف أن المؤتمر ناقش بحثا للدكتور محسن إبراهيم رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم حول مخاطر الضغط على المسنين، مؤكدا أهمية اختيار العلاج المناسب لهم وبجرعة واحدة يوميا. 

وأشار الدكتور سليمان غريب إلى أن المؤتمر حذر من مخاطر الاكتئاب وتسببه فى ارتفاع الضغط وحدوث بعض المضاعفات للقلب وانقباض الأوعية الدموية، مطالبا بإجراء الأبحاث حول الحالة النفسية للمريض لاستخدام الأدوية المناسبة.

كما حذر المؤتمر من أثار ارتفاع الدهون فى الدم وتسببها في تصلب الشرايين وحدوث جلطات بالقلب والأوعية الدموية والمخ، كما حذر من تسمم الحمل بسبب ارتفاع الضغط، وضرورة علاجه لإنقاذ حياة المريضة والجنين معا .

وأوضح الدكتور سليمان غريب أن أبحاث المؤتمر أكدت أهمية قياس المريض بنفسه للضغط بالمنزل لحمايته من الارتفاع غير الحقيقى عند زيارته للطبيب في عيادته واستخدام العلاج الحديث المناسب للمرضى الذين يعانون أمراض بالكلى أو الضغط، مبينا أن فحص قاع العين للمريض قد يكشف أمراضا تصيب القلب والأوعية الدموية.

وأشار رئيس المؤتمر إلى اهتمام الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بإعداد أجيال جديدة من الأطباء والطبيبات، حيث شاركت الدكتورة غادة سيد أستاذ القلب المساعد والدكتور هيثم سليمان مدرس القلب فى رئاسة المؤتمر والإعداد له وتنسيق فعالياته.

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