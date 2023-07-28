الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطنة عُمان ترحب ببدء سحب النفط من ناقلة "صافر" قرب اليمن

خزان صافر
خزان صافر

أعربت سلطنة عُمان الخميس، عن ترحيبها ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لبدء سحب النفط من ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة اليمن في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نرحب ببدء عملية تفريغ النفط من الخزان العائم صافر الراسي قبالة السواحل اليمنية وتجنب حدوث كارثة بيئية في السواحل والمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر".

وأضافت: "نشيد بجهود الأمم المتحدة وتعاون الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، لنقل أكثر من مليون برميل من النفط إلى الناقلة الجديدة".

وعبرت وزارة الخارجية العمانية، عن الأمل في أن يسهم ذلك في التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف حول مختلف قضايا تسوية الصراع اليمني من خلال الحوار بين مختلف القوى السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن أن المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي الهائل من ناقلة "صافر" قبالة ساحل اليمن، بدأ الثلاثاء بإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من السفينة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "في غياب أي جهة أخرى راغبة أو قادرة على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية الحساسة للغاية".

وأشار إلى أن "عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى هي الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل".

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سلطنة عمان ترحيب عملية تفريغ النفط الخزان العائم صافر الامم المتحدة

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