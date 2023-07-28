معلنة رفضها لانقلاب النيجر.. فرنسا: "لا نعترف بالمجلس الانتقالى"

شددت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، على ضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير.

وتابعت في بيان لها، نقلته "سكاي نيوز"، أنها لا تعترف برئيس المجلس الانتقالي في النيجر والرئيس الوحيد هو محمد بازوم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه مستعد لدعم العقوبات ضد منفذي انقلاب "خطير" في النيجر، بعد أن قال وزير خارجيته إن الاستيلاء على السلطة لا يبدو أنه نهائي، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وأضافت الوكالة في تقرير صادر لها، جعلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، النيجر حجر الزاوية في عملياتها لمكافحة التمرد المستمرة منذ أكثر من عقد ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الساحل.

وتابع لديها حوالي 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي، بعد أن أعادت صياغة استراتيجيتها بعد انسحاب الآلاف من الجارتين مالي وبوركينا فاسو في أعقاب الانقلابات هناك.

وقال دبلوماسيون ومحللون إنه إذا نجح انقلاب يوم الأربعاء في نيامي، فقد تضطر القوات الفرنسية إلى الانسحاب من هناك أيضًا.

الانقلاب غير شرعي وخطير للغاية

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في بابوا غينيا الجديدة "هذا الانقلاب غير شرعي تمامًا وخطير للغاية بالنسبة للنيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها."

ولقي الانقلاب إدانة واسعة يوم الخميس، وقال ماكرون إنه سيدعم الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) إذا قررت فرض عقوبات على من يقفون وراءه.

وقال مسئولون فرنسيون لرويترز إنه لم يتضح بعد من المسئول في النيجر على الرغم من ظهور قائد الجيش يوم الخميس للوقوف وراء المتآمرين.

وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا للصحفيين في بابوا غينيا الجديدة "إذا سمعتني أقول محاولة انقلاب، فذلك لأننا لا نعتبر أن الأمور نهائية".

وقال ماكرون إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في قصره وطالب بإعادته إلى منصبه.

ولدى فرنسا 1000 جندي إضافي متمركزين في تشاد، حيث كانت أقل انتقادًا لتأجيل الانتقال إلى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021.

واجهت فرنسا موجة استياء متنامية من نفوذها في منطقة الساحل، وهو غضب سعت بعض العناصر المعادية للغرب إلى إذكائه.

أشاد يفغيني بريجوزين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر، اليوم الجمعة، بالانقلاب باعتباره تحررًا من مستعمري النيجر الغربيين، على الرغم من أن وزير الخارجية في موسكو، سيرجي لافروف، قال يوم الخميس إنه ينبغي استعادة النظام الدستوري.