إزالة 141 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال الموجة الـ21 بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح مختار، أنه تم اليوم تنفيذ إزالة عدد 42 قرار إزالة منها 40 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 875 مترا مربعا ولاية النيل والصرف و2 قرار إزالة تعد بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة 2100 متر مربع بمراكز بني عبيد وشربين وميت غمر ونبروه، وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 نحو 141 قرار إزالة منها 131 قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة وتشمل 125 قرار إزالة تعد بالبناء علي مساحة 3247 مترا مربعا وتشمل أيضًا 6 حالات تعد بالزراعة على مساحة 20 سهمًا 3 قراريط، بالإضافة إلى 10 قرارات تعدٍ علي الرقعة الزراعية بمساحة 3433 مترا مربعا بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار مختار، إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 يتم تنفيذها على قدم وساق وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.