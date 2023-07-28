الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية ينصح المواطنين لمواجهة تأثير ظاهرة القبة الحرارية (فيديو)

ظاهرة القبة الحرارية
ظاهرة القبة الحرارية

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الإجراءات التي أعلنتها الجهات المعنية هي الآلية المتاحة لمواجهة تأثير ظاهرة القبة الحرارية، ومنها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب المياه بكثرة، مناشدًا بأهمية توعية المواطنين على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن ظاهرة القبة الحرارية تحدث كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ولكن هذا العام استمرت الظاهرة لمدة 13 يومًا، وهو ما جعل العالم يشعر بشدة الحرارة، لافتًا إلى أننا وصلنا إلى أعتاب درجة ونصف درجة مئوية لحرارة كوكب الأرض.

الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت هى الأساس

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية، أن زيادة معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة من العوامل التي زادت من الشعور بحدة الطقس، منوهًا بأن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت هى الأساس وليس الاستثناء.

القبة الحرارية ظاهرة ظاهرة القبة الحرارية تأثير مواجهة المواطنين أستاذ دراسات بيئية

مواد متعلقة

كاتب صحفي: العلاقات الخارجية أصبحت ذات طبيعة خاصة في عهد الرئيس السيسي

رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا تعاملت بواقعية فى ملف اتفاقية الحبوب

رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا صديقة لنا فى المشكلات والأزمات

رئيس إريتريا: روسيا لديها كل القدرات الإنتاجية والصناعية لتقديم الدعم

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: القمة الروسية الإفريقية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نمو إفريقيا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمى

رئيس غينيا: سنتعاون مع روسيا فى مجالى التعليم واستخراج الثروات الطبيعية

رئيس أوغندا: إفريقيا لا تتمتع بإمكانات الصناعة والتكنولوجيا ونعمل على تصحيح اقتصادات بلادنا

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

"عزمني على مكرونة".. نور الشريف يكشف كواليس أزمته مع رشدي أباظة

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟