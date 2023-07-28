أستاذ دراسات بيئية ينصح المواطنين لمواجهة تأثير ظاهرة القبة الحرارية (فيديو)

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الإجراءات التي أعلنتها الجهات المعنية هي الآلية المتاحة لمواجهة تأثير ظاهرة القبة الحرارية، ومنها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب المياه بكثرة، مناشدًا بأهمية توعية المواطنين على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن ظاهرة القبة الحرارية تحدث كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ولكن هذا العام استمرت الظاهرة لمدة 13 يومًا، وهو ما جعل العالم يشعر بشدة الحرارة، لافتًا إلى أننا وصلنا إلى أعتاب درجة ونصف درجة مئوية لحرارة كوكب الأرض.

الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت هى الأساس

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية، أن زيادة معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة من العوامل التي زادت من الشعور بحدة الطقس، منوهًا بأن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت هى الأساس وليس الاستثناء.