الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورود وزجاجات مياه.. هيئة تنشيط السياحة تستقبل المصطافين في رأس البر (صور)

رأس البر
رأس البر

واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جهودها لإطلاق المزيد من المبادرات لاستقبال زائرى مدينة رأس البر وذلك مع تزايد إقبالهم من مختلف المحافظات خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

حيث بادرت الهيئة باستقبال الزائرين على بوابتيّ المدينة وتوزيع زجاجات المياه المثلجة عليهم تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة،  والترحيب بهم داخل المدينة.

وشهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط اليوم الجمعة، إقبالاً كبيرًا من المصطافين والروّاد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ لقضاء إجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع خاصةً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كل المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات  المواطنين.

وتم تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

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