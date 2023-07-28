الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر إعداد خدام بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

أجرى الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس، زيارة تفقدية لمؤتمر اعداد قادة وخدام بكنيسة السيدة العذراء مريم بالبدرمان.

وكان في استقبال نيافته الاب اسطفانوس غطاس والاب يوسف عادل رعاة الكنيسة . المؤتمر تحت شعار غير تفكيرك تتغير حياتك.



بدأ اليوم بصلاة القداس مع رعاة الكنيسة. تخلل البرنامج فقرات ترانيم روحية ومسابقات دينية وترفيه ولقاءات تكوينية كانت كالتالي :

1- غير تفكيرك تتغير حياتك مع الاب توماس سعد راعي كنيسة مارجرجس بدلجا.

2- التفكير في الامكانيات والتفكير التأملي الاب يوسف عادل

3- القائد وحياة العطاء بسخاء الانبا بشارة

4- التفكير الباذل والتفكير في المحصلة النهائية د صفوت فؤاد

جدير بالذكر، أن الانبا بشارة قال إننا نحتاج اليوم الي قادة وخدام يشهدون عن حب الله . في وسط عالم مليان صراعات وتحديات واغراءات وانشغالات . كن خادم وقائد سخي ومبادر.