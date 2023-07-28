الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون بالفيوم

الموافقة على إقامة
الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون بالفيوم

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بإدارة إطسا التعليمية، بأراضي أملاك الدولة بحوض الجبل الوسطاني بزمام قرية تطون، بمساحة 21275 م2، بدلاً من المجمع التعليمي الذي كان من المزمع إقامته بالمنطقة نفسها.

كما تمت الموافقة على تخصيص 6 أفدنة أملاك دولة بالمنطقة نفسها لتخدم المدرسة، وتمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية أبوكساه بمركز أبشواي لصالح المدرسة الصناعية بنات بالقرية لعمل توسعات للمدرسة.

كما تمت مناقشة كتاب وزارة التنمية المحلية، بشأن حظر التراخيص الجديدة لعدد من الأنشطة، بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية ذات الكثافات العالية، بمدينة الفيوم، ووجه محافظ الفيوم، بإرسال بيان تفصيلي بالشوارع المستهدفة، والأنشطة المحظور تراخيصها الجديدة، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

- مناقشة مقترح لوضع خريطة زراعية للمحافظة على مدار عام كامل

 كما تم خلال الجلسة، مناقشة مقترح لوضع خريطة زراعية للمحافظة على مدار عام كامل، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديريتى الزراعة والري، وبالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم، بهدف الاستغلال الأمثل لنوعيات الأرض الزراعية الموجودة بالمحافظة، وترشيد استهلاك مياه الري.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، حيث قام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، بعرض بعض المطالب والمقترحات شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مثل الزراعة، والري، والكهرباء، والطرق، والصحة، والمرور، وتم مناقشة هذه المطالب والمقترحات مع مسئولي الجهات ذات الصلة، وأكد المحافظ، على وضع مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيز الدراسة والبحث، خاصة فيما يتعلق بإقامة مدرسة بعزبة حسين أغا، التابعة لقرية سيلا، بمركز الفيوم، على مساحة 16 قيراطاً تبرع من أحد المواطنين، وبحث إمكانية تخصيص الأرض المقام عليها المعهد الأزهري بقرية الناصرية، بمساحة 7 قراريط، تبرع من أحد المواطنين، وكذلك حل مشكلة المعهد الأزهري بقرية شدموه، التابعة لمركز إطسا، تبرع من أحد المواطنين، خدمة لأهالي القرية والقرى التابعة لها.

الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون بالفيوم
الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون بالفيوم
الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون بالفيوم
الموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون بالفيوم
الموافقة إقامة مدرسة ثانوية زراعية بقرية تطون الفيوم المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم

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