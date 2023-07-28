الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول بـ"البيئة": استراتيجية وطنية لخفض المواد المستنفذة للأوزون

الأوزون
الأوزون

أعلن الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، إنه في ضوء موافقة الحكومة المصرية والتصديق على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة للأوزون، والذى يضع التزامات وطنية لتقليل استهلاك بعض المواد الهيدروفلوروكربونية المتسببة فى تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي، تقوم وحدة الأوزون بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطط خفض استهلاك هذه المواد التى يتم استيرادها من الخارج.

وقال الدكتور عزت لويس إن الاستراتيجية ستشمل كذلك برامج تدريب وتوعية ومشروعات استثمارية فى جميع القطاعات، بهدف التحول إلى استخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد على بدائل صديقة للبيئة ووسائط تبريد طبيعية، ما يزيد من فرصة المنتج المصري للمنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف لويس أنه سيتم إعداد مقترحات لتنفيذ مشروعات توفيق أوضاع الشركات الوطنية المشاركة في خطة خفض استهلاك هذه المواد لمساعدتها فى الحصول على الدعم المادى والفنى من الجهات الدولية المانحة، وهي الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وصندوق المناخ الأخضر.

وأشار رئيس وحدة الأوزون إلى أن تعديل كيجالى يهدف إلى إدراج المركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد نتيجة لاستخدامها كبدائل للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، لافتا إلى أن المواد التي يشملها التعديل تستخدم في نواحٍ عديدة، أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والرغاوى الإسفنجية ومواد العزل الحراري والأيروسولات وأجهزة إطفاء الحريق.

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