الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البطريرك مار أغناطيوس يونان يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية مار أفرام السرياني بكندا

البطريرك يونان
البطريرك يونان

ترأّس غبطة  البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، القداس الإلهي الذي احتفل به صاحب السيادة مار فولوس أنطوان ناصيف الأكسرخوس الرسولي في كندا، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لرسامته الكهنوتية، وذلك على مذبح كاتدرائية مار أفرام السرياني في لافال – مونتريال، كندا.
و تأمّل البطريرك ب\في سيرة حياة القديسة حنّة والدة العذراء مريم، والتي تحتفل الكنيسة بعيدها في السادس والعشرين من شهر تمّوز، ولها مزار في مدينة كيبيك في كندا يقصده المؤمنون للصلاة ونيل البركة، متوقّفاً عند سيرة حياتها المفعمة بالنقاوة، ولافتاً إلى أنّها شفيعة لنا تحثّنا على محبّة الآباء والأمّهات والأجداد والجدّات وإكرامهم.

ونوّه البطريرك إلى الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للرسامة الكهنوتية للمطران أنطوان ناصيف، مقدّماً له التهنئة القلبية بهذه المناسبة المباركة، معبّراً عن المحبّة والتقدير له والفرح بمشاركته هذه الذكرى، مشيراً إلى أهمّية الرسامة الكهنوتية في حياتنا كمكرَّسين للرب، وكونها محطّة لتجديد العهد مع الرب بمتابعة الخدمة بما حبانا الله من مواهب ونِعَم وطاقات، فنوظّفها لخدمة الكنيسة، كما يفعل سيادته، ومتمنّياً له أعواماً مديدة بالصحّة والعافية والخير والبركة.

اغناطيوس يوسف الثالث يونان اغناطيوس افرام السرياني البطريرك مار اغناطيوس البطريرك مار اغناطيوس يوسف البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حدث ليلًا| "فاطمة" ذُبحت بسبب علبة "سجائر" وأم تشهر بأبنائها علشان تزود المشاهدات

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية فى مصر

صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة لـ«السداد النقدي الفوري» 16 و17 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟