"بي بي سي": أسعار الفائدة في منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسي

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسي مشترك.

وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرة أخرى ، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى قياسي، شوهد آخر مرة في أواخر عام 2000.

ورفع البنك سعر الفائدة على الودائع في الكتلة المكونة من 20 دولة للمرة التاسعة على التوالي - إلى 3.75٪ ، ارتفاعًا من 3.5٪، وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم استمر في التراجع ، ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل "مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا في محاولة للسيطرة على الأسعار، وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالي فى ختام اجتماعاتها، يوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022

أشار التقرير الي أنه في المملكة المتحدة حيث انخفض التضخم إلى 7.9٪ في يونيو ، كان سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند 5٪ ، وفي قراره التالي في 3 أغسطس ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 5.25٪ وفكرة رفع الأسعار هي جعل تكلفة الاقتراض أكثر تكلفة وبالتالي تقليل الطلب وجعل ارتفاع الأسعار أكثر صعوبة.

- تعرضت منطقة اليورو لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة

واكد التقرير تعرضت منطقة اليورو لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي أثرت على الأسر، وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 5.5٪. استمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التباطؤ لكنه ظل عند 11.6٪ في يونيو.

وأظهرت الأرقام المعدلة مؤخرًا أن منطقة اليورو سقطت في حالة ركود في الشتاء الماضي ، حيث تضرر المستهلكون من ارتفاع الأسعار، وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ بين يناير ومارس ، بعد انكماشه أيضًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وقال البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، إن التطورات منذ اجتماعه الأخير تدعم التوقعات بأن التضخم سينخفض ​​أكثر خلال الفترة المتبقية من العام ولكنه سيبقى فوق الهدف لفترة ممتدة، وأن الزيادات السابقة في الأسعار أظهرت علامات على نجاحها وأدت إلى تراجع الطلب بشكل متزايد، وهو عامل مهم في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.