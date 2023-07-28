تامر حسين: أرفض كتابة أغانى للذكاء الاصطناعى لهذا السبب

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، رفضه لكتابة أغاني للذكاء الاصطناعي، قائلا: "يبقى عندنا كل الأصوات دي وأكتب للذكاء الاصطناعى".

وقال تامر حسين، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الذكاء الاصطناعي في النهاية من غير روح، يبقى عندي عمرو دياب، وشيرين وحماقي وتامر ورامي صبري وأكتب للذكاء الإصطناعي".

وعن أسماء لمعت في سماء الفن هذا العام، أضاف: "أحمد سعد وتامر عاشور ومي فاروق وريهام عبدالحكيم، وعندنا أسماء كتير في الوسط الفني المصري".