طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع لـ10 مواقع انتظار مركبات بأكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع لعدد (10) مواقع انتظار مركبات بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، أنه حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة على توفير كافة الخدمات لمواطني المدينة، وتلبيةً لرغباتهم في ضرورة توفير ساحات انتظار آمنة مع الحفاظ على الشكل الحضاري والنسق المعماري للمدينة وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق ٣٠/٧/٢٠٢٣.

من جانبة أضاف المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، أن المواقع المطروحة بمناطق (زهراء أكتوبر الجديدة - سكن مصر الواحة - ربوة أكتوبر).

وأشار المهندس محمود مراد إلى أن ذلك الطرح جاء تلبية لاحتياجات المواطنين واتساقًا مع أحكام القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ولائحتة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وحرصًا من جهاز المدينة على تطبيق منظومة حديثة من شأنها عدم إعاقة المرور أو المشاة والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي.

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه في حالة التزاحم تقدم أكثر من شركة علي موقع واحد سيتم عمل قرعة علنية بين المتقدمين، علمًا بأنه سيتم بيع كراسة الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/ 7 / 2023 ولمدة شهر، وذلك بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز بعمارات المستقبل - الحي السادس، وبدء تلقي المستندات المطلوبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 المقبل ولمدة شهر، بالإدارة العامة للتنمية بالجهاز، موضحًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفينة نظير سداد ثمن الكراسة 250 جنيهًا بخدمة المواطنين والتكنولوجيا بمقر جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة.