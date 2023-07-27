"ثقافة أرمنت" بالأقصر تناقش كيفية مواجهة التفكك الأسرى

نظم قصر ثقافة الأقصر، مساء اليوم، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة بالمحافظة.

وعقد قصر ثقافة أرمنت، محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة التفكك الأسرى"، أوضح الدكتور الشاعر النوبي عبد الراضي، أسباب التفكك الأسرى وطرق مواجهة التفكك الأسرى، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي ألقى قصيدتى "وبقيت أنا يا وطن، فصحى"، وكذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية بعنوان"درس المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم "للشاعر ناصر الدسوقي، وقصيدتى بعنوان" نعل الحبيب، ورثة الفراعنة " للطالبة ملك محمود.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية، محاضرة بعنوان "أهمية المثل الأعلى في حياة الشباب".

وأوضح محمد حنفي مدير المكتبة، مفهوم المثل الأعلى وأهميته في حياة الإنسان وخاصة الشباب، مقومات وصور المثل الأعلى في الواقع والذهن والفرق بين المثل الأعلى المطلق والمثل الأعلى النسبي، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بمناسبة "رأس السنة الهجرية" بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال.

ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "المصيف" نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة إعادة تدوير برئاسة منى فتحى، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة حكي" أماكن ومعالم _جبال الانديز" ألقتها مدير القصر ثناء محمود.

كما أقامت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكي بعنوان "التعامل مع الناس" ألقاها السادات مصطفى مدير المكتبة، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية برئاسة هشام النحاس.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.