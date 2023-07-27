طرح الأغنية الدعائية لفيلم “مرعي البريمو” بعنوان “طبطبلي” (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “مرعي البريمو” الأغنية الدعائية للعمل على يوتيوب، بعنوان “طبطبلي” وشارك في غنائها بطل العمل الفنان محمد هنيدي مع فريق شارموفورز.

أغنية طبطبلي من كلمات أحمد بهاء وفليبينو، ألحان أحمد بهاء، غناء أحمد بهاء ومحمد هنيدي، وتوزيع محمد الفرا.

“مرعي البريمو” من المقرر عرضه ٢ أغسطس في دور العرض السينمائي، بطولة هنيدي وغادة عادل وأحمد بدير وانجي علي وآخرين، فكرة سينمائية محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن فيلم مرعي البريمو يشارك في بطولته كلا من النجوم محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وتحت قيادة المخرج سعيد حامد.

وكان قد حرص الفنان محمد هنيدي على تشويق الجمهور لـ عمله السينمائي الجديد والذي أتى بعنوان “مرعي البريمو”، مشيرا إلى أنه لاحظ عدم إعجاب عدد من الجمهور بـ أعماله خلال الفترة الماضية، وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.

ومن الجدير بالذكر أن فرقة شارموفرز قد تألقت بأغنية “لاتينا” التي تم طرحها يوم 22 من شهر ديسمبر الماضي عبر القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.