الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: زيادة الصادرات الزراعية بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الصادرات الزراعية تأكيد على نجاح الدولة في إقامة مشروعات قومية وبنية تحتية علاوة على تطوير طرق الري، والاتجاه للجمهورية الجديدة

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية لبعض محاصيل الموالح والبطاطس والخضر والفاكهة بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على توجه الدولة نحو أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية للحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة

وأشار النائب عمرو عكاشة، على أن زيادة الصادرات سيساهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، مما يعمل على فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.


جدير بالذكر أن وزير الزراعة أعلن أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام وأن صادرات البطاطس تقترب من الـ 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية
وأشار أيضا إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.

الزراعات العضوية المحاصيل الاستراتيجية النائب عمرو عكاشة زيادة حجم الصادرات صادرات الموالح للمحاصيل الاستراتيجية للجمهورية الجديدة

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