مصرع عامل صيانة اختل توازنه وسقط من أعلى بالعجوزة

لقي عامل صيانة تكيفات مصرعه أثناء عمله اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط عامل من علو ووفاته في الحال، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع حارس العقار، والذي أفاد حال تواجد عامل صيانه تكيف 40 سنة اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث جثة هامدة فى الحال، وبسؤال شهود الواقعة ايدوا ما جاء بالفحص، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.