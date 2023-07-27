بوتين: روسيا تدعم إشراك الاتحاد الإفريقى فى نشاط قمة العشرين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن على بلاده إضافة الآليات المتاحة للتعاون الروسي - الإفريقي، وذلك من خلال خلق آلية تفاوضية لإجراء حوار لمناقشة القضايا الآنية مثل قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والأمن المعلوماتي والبيئي.

أضاف بوتين، خلال كلمته باجتماع مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية، بحضور الرئيس السيسي: أود الإشارة إلى أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الإفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط قمة العشرين، لافتًا إلى أن هذا القرار سيتم تبنيه بمساعدتنا في قمة مجموعة العشرين، إذ أنه سيجسد ويعكس الدور المتزايد للقارة الإفريقية في الشئون الدولية.

وتابع: روسيا مستعدة لإقامة التعاون وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الإفريقية والمنظمات الأخرى المتمثلة في اجتماعنا هذا، مؤكدًا دعم التنسيق الوثيق في السياسات الخارجية للتعاون من أجل مجابهة التحديات القائمة، بما في ذلك الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.