الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل محل أدوات كهربائية بفيصل دون إصابات

حريق
حريق

نشب قبل قليل، حريق داخل محل أدوات كهربائية بالدور الأرضي في عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

كانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي يفيد بوجود حريق داخل محل أدوات كهربائية بالدور الأرضي في عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة فيصل.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للوحدات السكنية المجاورة، وتم الانتهاء من عملية التبريد وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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