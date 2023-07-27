الرئيس السيسى يشارك بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى فى روسيا

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الإفريقية-الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضًا تنظيم 38 جلسة موضوعية، تم توزيعها على أربعة محاور هى الاقتصاد العالمي الجديد، والتكامل الأمني وتعزيز السيادة، والتعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الإنساني والاجتماعي.