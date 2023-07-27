الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 19 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق في "أبوقرقاص" بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الأسواق بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارة التموينية بالمركز حملة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسواق والأسعار وفرض الأنضباط التمويني أسفرت عن ضبط وتحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف إدارة التموين بالمركز على المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج.

وأسفرت الحملة عن ضبط سياره محمله بـ 40 شيكاره دقيق مدعم زنه 50 كيلو و5 شيكاره رده زنه 40 كيلو وتم تحرير مخالفه تجميع سلع مدعمه وتم التحفظ علي السياره والدقيق كما ضبطت الحملة مخالفه امتناع عن بيع سلعه مسعره جبريا وتم علي كميات من علب سجائر ، كما تم أيضا تحرير ١٧ محضر مخالفة تموينية متنوعة على المخابز البلدية. 

كما أكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز لفرض الرقابة وتحقيق الأستقرار للأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم أستغلال المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، مؤكدا على أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية وللتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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المنيا ضبط 19 مخالفة تموينية حملة علي الأسواق مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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