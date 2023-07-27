الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تقدم نصائح لكبار السن لمواجهة موجات الحر

جريدة الدستور

قدمت جمعية الهلال الأحمر نصائح لكبار السن عليهم الالتزام بها خلال موجات الحر.

وأشارت الجمعية، خلال موقعها الإلكتروني، إلى أنه لا بُد من توافر بعض الشروط الآتية للحماية من أضرار أشعة الشمس المباشرة:

تجنب الخروج أثناء موجات الحر الشديدة.

التواجد بأماكن رطبة ومظللة خلال التواجد بالخارج.

غسل الجسم بالماء البارد.

شرب الماء والسوائل بشكل مستمر.

 ارتداء ملابس خفيفة وذات ألوان فاتحة وفضفاضة.

 وضع واق للشمس.

 ارتداء قبعة واسعة الحواف.

ويركز علاج ضربة الشمس على خفض حرارة الجسم إلى درجة الحرارة الطبيعية لمنع الضرر بالدماغ والأعضاء الحيوية أو تقليله، وللقيام بذلك قد يتخذ الطبيب الخطوات التالية:

اغمر نفسك في الماء البارد.. أثبتت الدراسات أن حمام الماء البارد أو المثلج أكثر الطرق فاعلية في الخفض السريع لدرجة حرارة الجسم الأساسية، وكلما أسرعت في غمر نفسك في ماء بارد قل خطر حدوث الوفاة أو تلف الأعضاء.

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