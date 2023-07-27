الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادت مكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

تفقد الدكتور خالد عمران، عضو مجلس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعض الأماكن المرشحة للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، وزار المعمل المشترك بدمنهور ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوي، ومركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور، والذي افتتحه الرئيس أثناء زيارته لمحافظة البحيرة، ومستشفى صدر دمنهور.  

وخلال تلك الجولات، قام الدكتور خالد عمران بالتوجيه بالتدريب على تطبيق معايير الإعتماد الخاصة بالرعاية الأساسية، والتدريب التنفيذي على معايير التسجيل في وحدات الرعاية الأولية، والوقوف على أهمية تطبيق كل معيار داخل وحدات الرعاية الأولية، المعامل، المراكز التخصصية والمستشفيات استعدادًا وتمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة البحيرة.

يذكر أن تلك الأماكن من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، ومعها بعض المستشفيات كرشيد وصدر دمنهور والمعمل المشترك ومركز الأسنان استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالبحيرة.

واستقبل الأستاذ الدكتور هاني جميعه في مكتبه، الدكتور خالد عمران، بعد الانتهاء من جولاته الميدانية، في حضور الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

وجرى خلال اللقاء الإتفاق على ترتيبات خاصة بعقد مجموعة من الزيارات الميدانية، والمساعدات والدعم الفني لسلسلة المؤسسات التي تم الاتفاق عليها، لتقييم معايير مكافحة العدوى ، والسلامة والصحة المهنية، وتقديم الدعم الفني للرعاية الأولية، كما تم الاتفاق على عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية التنفيذية لمديري الإدارات الصحية والإدارات الفنية المعنية، كذلك الإتفاق على أن يكون هناك زيارة في الأسبوع المقبل للأستاذ الدكتور السيد العقدة، والأستاذ الدكتور خالد عمران لمحافظة البحيرة، لتفقد المؤسسات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى للتسجيل والاعتماد.

استاذ الابعادية اعتماد والرقابة الصحية استعدادت الهيئة العامة للاعتماد

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