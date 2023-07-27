"ممفيس للأدوية" تحدد منتصف أغسطس موعدًا لعقد الجمعية العامة

تعقد شركة ممفيس للأدوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، الجمعية العامة للشركة منتصف الشهر المقبل.

وكان قد اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الجاري (2023-2024).



وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 104.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 50.07 مليون جنيه أرباحًا متوقعة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وصافي ربح فعلي بلغ 74.08 مليون جنيه عام 2021-2022.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم الخميس، إن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و40% نقدًا من جماعة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.