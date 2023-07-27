الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ممفيس للأدوية" تحدد منتصف أغسطس موعدًا لعقد الجمعية العامة

ارشيفية
ارشيفية

تعقد شركة ممفيس للأدوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، الجمعية العامة للشركة منتصف الشهر المقبل. 

وكان قد اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الجاري (2023-2024).


وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 104.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 50.07 مليون جنيه أرباحًا متوقعة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وصافي ربح فعلي بلغ 74.08 مليون جنيه عام 2021-2022.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم الخميس، إن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و40% نقدًا من جماعة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له. 

الهيئة العامة للرقابة المال الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة المالية التسوية الجمعية العامة الاعمال العامة للرقابة المالية الصناعات الكيماوية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

عبدالغفار: مبادرة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 12 مليون خدمة مجانية خلال 32 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟