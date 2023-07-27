محافظ أسيوط يناقش منظومة المتغيرات المكانية ويكثف جهود الحد من التعديات

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ومناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات ومخالفات البناء، لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

واستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وخاصة بمركز الفتح وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

ووجه محافظ أسيوط مسؤولي المتغيرات المكانية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها وتنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وجهات الولاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات مرة أخرى، لافتًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائي، مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي والمساحة العسكرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين علاوة على الإجراءات الإدارية مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.

كما كلف محافظ أسيوط مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للمتغيرات التي يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو عن طريق الرصد الميداني وإزالة المخالفات بشكل فوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري، منوها إلى إنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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